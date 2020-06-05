Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül'ün alternatifini Slovenya'da buldu. Sloven basını, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç sağ bek için harekete geçtiğini yazarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yıldız futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
5 Haziran 2020 Cuma 22:02
Güncelleme: 05.06.2020 22:45
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Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor.
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Siyah-beyazlılarda kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, yönetim şimdiden alternatifleri belirlemeye başladı.
Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına başlayan Kara Kartal, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitme ihtimaline karşı sağ bek alternatifini Slovenya'da buldu.
Beşiktaş'ın, Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Eric Boakye ile ilgilendiği öne sürüldü.
Bu sezon Olimpija takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç Ganalı, siyah beyazlıların transfer listesine girdi.