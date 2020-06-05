Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül'ün alternatifini Slovenya'da buldu. Sloven basını, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç sağ bek için harekete geçtiğini yazarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yıldız futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri