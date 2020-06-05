Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül'ün alternatifini Slovenya'da buldu. Sloven basını, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç sağ bek için harekete geçtiğini yazarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yıldız futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

5 Haziran 2020 Cuma 22:02 Güncelleme: 05.06.2020 22:45
Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor.

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Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Siyah-beyazlılarda kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, yönetim şimdiden alternatifleri belirlemeye başladı.

Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına başlayan Kara Kartal, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitme ihtimaline karşı sağ bek alternatifini Slovenya'da buldu.

Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Beşiktaş'ın, Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Eric Boakye ile ilgilendiği öne sürüldü.

Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi

Bu sezon Olimpija takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç Ganalı, siyah beyazlıların transfer listesine girdi.

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