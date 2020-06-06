HaberlerGaleriİşte Fatih Terim'in transferde Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım kararı!
İşte Fatih Terim'in transferde Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım kararı!
Japon futbolcu Yuto Nagatomo sezon sonu Galatasaray'dan kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılılar 33 yaşındaki futbolcunun yerine bir süredir sol bek arayışlarına devam ediyordu ve Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım isimleri gündeme bomba gibi düştü. Teknik direktör Fatih Terim iki futbolcunun transferi ile ilgili çok net ifadeler kullandı.
6 Haziran 2020 Cumartesi 13:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da sürpriz Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım gelişmesi yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
BİR SOL BEK DAHA İSTİYOR! Ajansspor'un haberine göre, 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi gelecek sezonda takımda olacak fakat teknik direktör Fatih Terim, bir sol bek daha istiyor.
Ömer Bayram'ı sol önde ve merkez orta sahada alternatif olarak gören tecrübeli teknik adam şu an kiralık olarak Kayseri'de bulunan Emre Taşdemir'i ise yeterli bulmuyor.