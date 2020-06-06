İşte Fatih Terim'in transferde Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım kararı!

Japon futbolcu Yuto Nagatomo sezon sonu Galatasaray'dan kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılılar 33 yaşındaki futbolcunun yerine bir süredir sol bek arayışlarına devam ediyordu ve Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım isimleri gündeme bomba gibi düştü. Teknik direktör Fatih Terim iki futbolcunun transferi ile ilgili çok net ifadeler kullandı.