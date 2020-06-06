Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği merak ediliyordu. Ezeli rakip Galatasaray'ın devreye girdiği transferde yeni bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcudan sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili açıklama geldi.

6 Haziran 2020 Cumartesi 12:13 Güncelleme: 06.06.2020 12:15
Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın önümüzdeki sezon takımda devam edip etmeyeceği büyük bir soru işareti olmuştu.

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Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması!

Sezon sonu sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması!

Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin milli sol bekin yerine alternatifler belirlediği ve Caner Erkin'in en güçlü aday olduğu ifade edilmişti.

Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması!

Öyle ki bu transferde ezeli rakip Galatasaray'ın devrede olduğu ve sezon sonunda Hasan Ali Kaldırım'ı kadroya katmak istediği iddiası bomba etkisi yaratmıştı.

Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray'a transfer açıklaması!

''MENAJERİYLE GÖRÜŞMÜŞ''
Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol yaptığı açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin Galatasaray'la görüşme sağladığını söylemişti.

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