Gençler sahaya

Beşiktaş'ta sahne gençlerin olacak... Altyapıdan gelen futbolcuların performansından memnun olduğu öğrenilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sezonun kalan 8 haftasında bu isimleri oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, özellikle son dönemde gerçekleştirilen antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilendiği ifade edildi.

FATİH DÖNÜYOR

Mevcut kadroda yer alan Kartal, Rıdvan ve Erdoğan'ın performansından memnun olan Yalçın; Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da gelecek sezon takımda kalmasını istiyor. Sergen Yalçın ayrıca Yukatel Denizlispor'a kiralanan Sedat Şahintürk ile ilgili kararını ise yapılacak sezon başı kampının ardından verecek.