Gençler sahaya
Beşiktaş'ta sahne gençlerin olacak... Altyapıdan gelen futbolcuların performansından memnun olduğu öğrenilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sezonun kalan 8 haftasında bu isimleri oynatması bekleniyor.
Beşiktaş'ta sahne gençlerin olacak... Altyapıdan gelen futbolcuların performansından memnun olduğu öğrenilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sezonun kalan 8 haftasında bu isimleri oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, özellikle son dönemde gerçekleştirilen antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilendiği ifade edildi.
FATİH DÖNÜYOR
Mevcut kadroda yer alan Kartal, Rıdvan ve Erdoğan'ın performansından memnun olan Yalçın; Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da gelecek sezon takımda kalmasını istiyor. Sergen Yalçın ayrıca Yukatel Denizlispor'a kiralanan Sedat Şahintürk ile ilgili kararını ise yapılacak sezon başı kampının ardından verecek.
- 5.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençler sahaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.