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05 Haziran 2020, Cuma
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Gençler sahaya

Gençler sahaya

'ta sahne gençlerin olacak... Altyapıdan gelen futbolcuların performansından memnun olduğu öğrenilen 'ın, sezonun kalan 8 haftasında bu isimleri oynatması bekleniyor.

'ta sahne gençlerin olacak... Altyapıdan gelen futbolcuların performansından memnun olduğu öğrenilen 'ın, sezonun kalan 8 haftasında bu isimleri oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, özellikle son dönemde gerçekleştirilen antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilendiği ifade edildi.

FATİH DÖNÜYOR
Mevcut kadroda yer alan , Rıdvan ve Erdoğan'ın performansından memnun olan Yalçın; Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da gelecek sezon takımda kalmasını istiyor. Sergen Yalçın ayrıca Yukatel Denizlispor'a kiralanan Sedat Şahintürk ile ilgili kararını ise yapılacak sezon başı kampının ardından verecek.

  1. 5.6.2020
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