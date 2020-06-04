Beşiktaş idman öncesi George Floyd'u andı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş idman öncesi George Floyd'u andı!

idman öncesi 'u andı!

Beşiktaş idman öncesi George Floyd'u andı!

, 'in 27. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi siyah-beyazlı futbolcular ABD'de öldürülen için de ırkçılığa karşı duruş sergilediler.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı 'un, geçtiğimiz hafta Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin dakikalarca ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ırkçılığa karşı paylaşımlar devam ediyor.

da antrenman öncesi, George Floyd'un anısına futbolcular bir araya gelerek G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizildiler ve ırkçılığı protesto ettiler.

Bu anlar kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 14:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş idman öncesi George Floyd'u andı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA