Beşiktaş idman öncesi George Floyd'u andı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi siyah-beyazlı futbolcular ABD'de öldürülen George Floyd için de ırkçılığa karşı duruş sergilediler.
46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un, geçtiğimiz hafta Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin dakikalarca ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ırkçılığa karşı paylaşımlar devam ediyor.
Beşiktaş da antrenman öncesi, George Floyd'un anısına futbolcular bir araya gelerek G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizildiler ve ırkçılığı protesto ettiler.
Bu anlar kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
George Floyd anısına... ????#BlackLivesMatter pic.twitter.com/knYwiHLm0e— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 4, 2020
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 14:50
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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