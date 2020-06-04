Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez futbolu bırakıyor!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez'den flaş bir karar geldi. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen Alman yıldız, sezon sonunda kramponlarını asacağının açıkladı.

Kariyerine Bundesliga 2'de Stuttgart formasıyla devam eden 34 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 21 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gomez, çıktığı 41 maçta 28 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.