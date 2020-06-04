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04 Haziran 2020, Perşembe
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'ın eski golcüsü futbolu bırakıyor!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez futbolu bırakıyor!

'ın eski golcüsü , kariyerine ilişkin sürpriz bir karar aldı. 34 yaşındaki Alman futbolcu sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Bir dönem forması giyen 'den flaş bir karar geldi. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen Alman yıldız, sezon sonunda kramponlarını asacağının açıkladı.

Kariyerine Bundesliga 2'de Stuttgart formasıyla devam eden 34 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 21 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gomez, çıktığı 41 maçta 28 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 04.06.2020
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