Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez futbolu bırakıyor!
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, kariyerine ilişkin sürpriz bir karar aldı. 34 yaşındaki Alman futbolcu sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez'den flaş bir karar geldi. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen Alman yıldız, sezon sonunda kramponlarını asacağının açıkladı.
Kariyerine Bundesliga 2'de Stuttgart formasıyla devam eden 34 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 21 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gomez, çıktığı 41 maçta 28 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
- 04.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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