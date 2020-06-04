Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yerli hedefi ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli futbolcuyu mutlaka takımda görmek istediği ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

4 Haziran 2020 Perşembe 09:44
Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Ligin kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.

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Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Siyah-beyazlı ekip, diğer kulüpler gibi transferde yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen milli futbolcuyu listesine aldı.

Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Göztepe'de futbolcular 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de mevcut kadrodaki oyuncuları kadroda tutabilmek için yoğun mesai sarf ediyor.

Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Sarı-kırmızılılarda yöneticiler öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla anlaşma yolları ararken bu oyunculara birçok kulüpten teklifler geliyor.

Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Yeni Asır'da yer alan habere göre son olarak sözleşmesi 8 maç sonra sona erecek olan Beto'ya talip olan Beşiktaş'ın bu kez de Serdar Gürler için nabız yokladığı öğrenildi.

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