Sergen Yalçın o isimde ısrarcı! Süper Lig'den...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yerli hedefi ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli futbolcuyu mutlaka takımda görmek istediği ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
4 Haziran 2020 Perşembe 09:44
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Ligin kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.
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Siyah-beyazlı ekip, diğer kulüpler gibi transferde yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen milli futbolcuyu listesine aldı.
Göztepe'de futbolcular 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de mevcut kadrodaki oyuncuları kadroda tutabilmek için yoğun mesai sarf ediyor.
Sarı-kırmızılılarda yöneticiler öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla anlaşma yolları ararken bu oyunculara birçok kulüpten teklifler geliyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre son olarak sözleşmesi 8 maç sonra sona erecek olan Beto'ya talip olan Beşiktaş'ın bu kez de Serdar Gürler için nabız yokladığı öğrenildi.