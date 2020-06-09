Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! N'Koudou... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! N'Koudou...

Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! N'Koudou...

Beşiktaş Kulübün'den sakatlığı bulunan bir isim için açıklama geldi. Açıklamada "Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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  1. 09.06.2020
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