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09 Haziran 2020, Salı
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'dan iki yıldıza onay!

Sergen Yalçın'dan iki yıldıza onay!

Beşiktaş Teknik Direktörü , siyah-beyazlı yönetime yeni sezon öncesi raporunu sundu. Teknik patron Sergen Yalçın yönetime “Elneny’yi mutlaka takımda tutalım. Diaby’nin de kalması lehimize olur” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , siyah-beyazlı yönetime yeni sezon öncesi raporunu sundu. Yalçın'ın mümkün olduğunca takımın korunmasının talebinin yanı sıra; geldiği günden bu yana fazla varlık gösteremeyen Diaby'nin takımda tutulmasını istedi. Genç teknik adamın bu isteği, siyah-beyazlılarda başkan Çebi'yi oldukça şaşırttı. Başarılı teknik adam, başkan 'yle yapılan görüşmede; "Başta Elneny'yi mutlaka takımda tutalım. Diaby de bize fayda sağılayabilir. Çabukluğu ve hızı ile bize bir şeyler katabilir. Eğer bize uymayacak bir oyuncu alacaksak hiç almayalım" diyerek görüşlerini belirtti. Ayrıca Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı yönetimden önerilen isimleri veto etmesi, yönetim içinde bazı sıkıntılar yarattı.

  1. 9.6.2020
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