Yıldız golcü için dev kapışma! Premier Lig'den geliyor
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig 12 Haziran'da resmen başlıyor. Bu aradan faydalanan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Ada basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş ile Aston Villa'nın yarışa girdiğini iddia etti. İşte flaş transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
9 Haziran 2020 Salı 06:46
Güncelleme: 09.06.2020 06:46
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Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanırken, yönetim ise gelecek sezonun kadrosunu kurmak için var gücüyle çalışıyor.
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Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor.
Siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla devam ederken, santrfor mevkii için düşünülen isimlerin başına gelen Keinan Davis için büyük bir kapışma yaşanıyor.
Kara Kartal'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Keinan Davis'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.
Tribalfootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haberde, "Aston Villa, Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor ama bu kez işleri hiç de kolay olmayacak" ifadelerine yer verildi.