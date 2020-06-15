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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ozan Can Kökçü'den resmi açıklaması! ...

Ozan Can Kökçü'den resmi Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Azerbaycan'ın Sabah FK takımında forma giyen Ozan Can Kökçü'den flaş açıklama... 21'lik yetenek, verdiği röportajda 'a transferi hakkında önemli açıklamalar yaparken, bir gün büyük bir takımda forma giymek istediğini dile getirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın transferi için peşinde olduğu bilinen Ozan Can Kökçü'den açıklaması geldi.

21 yaşındaki futbolcu, azerisport.com adlı internet sitesine yaptığı konuşmada siyah beyazlıların kendisine olan ilgisinden bahsetti.

Ozan Can, Beşiktaş'tan henüz resmi teklif gelmediğini ifade ederken, bir gün büyük takımda forma giymenin hayalini kurduğunu dile getirdi ve "Beşiktaş büyük bir kulüp, çok büyük bir topluluk. Büyük hedeflerim var ancak şu ana kadar Beşiktaş'tan resmi bir teklif gelmedi, Sabah'ta mutluyum." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARI İSTİYORUM"
Ozan Can konuşmasının devamında, "Sabah FK kariyerimde yardımcı oldu, onlara minnettarım. Tüm transfer işlerini başkanımız yürütüyor. Onlarla ilgilenmiyorum, futbola odaklanıyorum. Tabii ki büyük kulüplere gitmek istiyorum ama şu an için Sabah'ta herşey yolunda." dedi.

Ozan Can Kökçü, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 2 asist üretti.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 17:06
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