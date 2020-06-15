Azerbaycan'ın Sabah FK takımında forma giyen Ozan Can Kökçü'den flaş açıklama... 21'lik yetenek, verdiği röportajda Beşiktaş'a transferi hakkında önemli açıklamalar yaparken, bir gün büyük bir takımda forma giymek istediğini dile getirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın transferi için peşinde olduğu bilinen Ozan Can Kökçü'den transfer açıklaması geldi.
21 yaşındaki futbolcu, azerisport.com adlı internet sitesine yaptığı konuşmada siyah beyazlıların kendisine olan ilgisinden bahsetti.
Ozan Can, Beşiktaş'tan henüz resmi teklif gelmediğini ifade ederken, bir gün büyük takımda forma giymenin hayalini kurduğunu dile getirdi ve "Beşiktaş büyük bir kulüp, çok büyük bir topluluk. Büyük hedeflerim var ancak şu ana kadar Beşiktaş'tan resmi bir teklif gelmedi, Sabah'ta mutluyum." dedi.
"BÜYÜK TAKIMLARI İSTİYORUM"
Ozan Can konuşmasının devamında, "Sabah FK kariyerimde yardımcı oldu, onlara minnettarım. Tüm transfer işlerini başkanımız yürütüyor. Onlarla ilgilenmiyorum, futbola odaklanıyorum. Tabii ki büyük kulüplere gitmek istiyorum ama şu an için Sabah'ta herşey yolunda." dedi.
Ozan Can Kökçü, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 2 asist üretti.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 17:06
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan Can Kökçü'den resmi Beşiktaş açıklaması! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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