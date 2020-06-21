Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Sergen Yalçın Caner Erkin'i silmiş"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "Sergen hocanın kafasında anladığım kadarıyla Caner yok" dedi.
21 Haziran 2020 Pazar 00:26
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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
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Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI
"Beşiktaş akıllı iş yaparsa, seneye Türkiye'nin en çok gol atan takımı olur. Tabii erken şimdi. Bu sezon da ligin en çok gol atan takımı olabilirler."
"Beşiktaş'ın şöyle bir artısı var. Oynamak istiyorlar. Her an her dakika gol yiyecek gibi oynuyorlar. Bazen bazı oyuncular senin sezonu götürür. Mesela Burak Yılmaz."
"Dikkat edin maçta en çok top kaybı yapan Burak'tır. Ancak Beşiktaş'ın topla oynadığı süreçte en çok topla oynayan ve en etkili oynayan Burak Yılmaz."