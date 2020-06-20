Sergen Yalçın'ın gole verdiği tepki olay oldu!

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada siyah-beyazlılar sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal'ın yıldızı N'Koudou karşılaşmanın 67'inci dakikasında muhteşem bir gole imza attı. Durumu 3-1'e getiren golün ardından Sergen Yalçın'ın verdiği tepki sosyal medyada olay oldu.
20 Haziran 2020 Cumartesi 23:04
Güncelleme: 20.06.2020 23:04
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Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
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Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada Enzo Roco'ya şans verdi.
Yalçın, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma siyah-beyazlıların 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri; Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Kevin N'Koudou, Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby'den geldi.