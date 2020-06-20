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Beşiktaş'ta yüzleri güldüren transfer haberi! Para basacak...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntılara uğrayan siyah beyazlılara piyango gibi haber geliyor... Buna göre yıldız futbolcu için transferde kıyasıya rekabet yaşandığı ve siyah beyazlıların tekliflere cevabını verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Haziran 2020 Cumartesi 15:27
Güncelleme: 20.06.2020 15:36
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Mali anlamda zor günler yaşayan ve sms kampanyası başlatan Beşiktaş'ı tahmin etmediği bir yıldızı kurtarabilir...
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Siyah beyazlılar, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı kaybı minimuma indirebilmek için kısa süre önce yardım kampanyaları için düğmeye basmıştı.
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve mücadeleden mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal'ı, sezon sonunda yaşanabilecek bir oyuncu satışı mutlu edebilir.
Buna göre gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği o yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girdiği ifade edilirken, siyah beyazlı yönetimin istediği miktarın ve tavrının net olduğu ifade edildi.
Yunan medyası, konu ile ilgili okuyucularına paylaştığı haberde şu sözlere yer verdi;