Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor... Bulgar ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi, Kartal oluyor.

Gana medyası konu ile ilgili aktardığı haberde, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi'nin, İstanbul'a geleceği tarihin belli olduğunu iddia etti.

PERŞEMBE İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18 Haziran Perşembe günü Edwin Gyasi İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME GELİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki yıldız, müzakerelerin başarılı olması durumunda Beşiktaş ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.