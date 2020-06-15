Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Gana medyası, konu ile ilgili yazdığı haberde Gyasi'nin Perşembe günü İstanbul'da olacağını iddia etti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor... Bulgar ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi, Kartal oluyor.
Gana medyası konu ile ilgili aktardığı haberde, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi'nin, İstanbul'a geleceği tarihin belli olduğunu iddia etti.
PERŞEMBE İSTANBUL'DA GÖRÜŞME
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18 Haziran Perşembe günü Edwin Gyasi İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacak.
2 YILLIK SÖZLEŞME GELİYOR
Öte yandan 28 yaşındaki yıldız, müzakerelerin başarılı olması durumunda Beşiktaş ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 15:16
- Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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