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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor

sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Gana medyası, konu ile ilgili yazdığı haberde Gyasi'nin Perşembe günü İstanbul'da olacağını iddia etti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde bombayı patlatıyor... Bulgar ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erecek , Kartal oluyor.

Gana medyası konu ile ilgili aktardığı haberde, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi'nin, İstanbul'a geleceği tarihin belli olduğunu iddia etti.

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PERŞEMBE İSTANBUL'DA GÖRÜŞME
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18 Haziran Perşembe günü Edwin Gyasi İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME GELİYOR
Öte yandan 28 yaşındaki yıldız, müzakerelerin başarılı olması durumunda Beşiktaş ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 15:16
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