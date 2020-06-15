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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ayrılık için son kararını verdi! Sezon sonunda...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Süper Lig, 27. hafta itibariyle yeniden başlamıştı. Ligde zirveye yaklaşmak isteyen Kara Kartal, Antalyaspor karşısında beklemediği bir mağlubiyet almıştı. Maç sonunda Sergen Yalçın, önemli kararlara imza attı.
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:43
Güncelleme: 15.06.2020 09:59
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Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etmişti. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmadan siyah beyazlılar 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
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İLK YARI ÇÖP! Beşiktaş tekink direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası yaptığı konuşmada, "İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hangi kafayla sahaya çıktılar, inanılır gibi değil" diyerek oyuncularına sitem etmişti.
Öte yandan Yalçın, "Biz, bazı şeyleri değiştireceğiz, bu kesin! Ersin ve Rıdvan'ın performansından çok memnunum. Bu arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz." diyerek yeniliklerin geleceğini ifade etmişti.
Öncelikle takımdan ayrılacak isimleri belirleyecek olan Kartal'da birçok oyuncuyla yolların ayrılacağı bildirildi.
Takımda kiralık oynayan Rebocho, Diaby ve Elneny gitmesine kesin gözle bakılırken Adem Ljajic, Vida, Douglas ve Lens için gelecek teklifler değerlendirilecek.