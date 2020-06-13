Beşiktaş ısınmaya #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş ısınmaya #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı

ısınmaya #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı

Beşiktaş ısınmaya #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı

'in 27. haftasında , evinde 'u konuk ediyor. Maç öncesi Beşiktaşlı oyuncular maç öncesi ısınmaya ''Bırakmam Seni'' tişörtleriyle çıktı.

corona virüsü salgını sonrası tekrar başladı. Dün akşam oynanan iki maç ile başlayan Süper Lig'de bugünün önemli maçlarından biri de ile arasında oynanıyor. yönetimindeki Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor.

Beşiktaşlı oyuncular maç öncesi ısınmaya ''Bırakmam Seni'' tişörtleriyle çıktı.

Resim

Resim

Resim

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 21:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş ısınmaya #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA