Beşiktaş ısınmaya #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesi Beşiktaşlı oyuncular maç öncesi ısınmaya ''Bırakmam Seni'' tişörtleriyle çıktı.
Süper Lig corona virüsü salgını sonrası tekrar başladı. Dün akşam oynanan iki maç ile başlayan Süper Lig'de bugünün önemli maçlarından biri de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor.
Beşiktaşlı oyuncular maç öncesi ısınmaya ''Bırakmam Seni'' tişörtleriyle çıktı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 21:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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