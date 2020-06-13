Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "İkinci yarı çok büyük sürpriz yapmazsa Beşiktaş, hiç çalışmamış. Beşiktaş geliyor ama mehter takımı gibi geliyor, çok ağır. Antalya çok çabuk çıkıyor, Beşiktaş kapanamıyor. Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok. Böyle giderse fark açılır ama Beşiktaş hamle yapar mı ikinci yarı göreceğiz." dedi.
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