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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Vida korkuttu

Vida korkuttu

maçında sağ uyluk iç adalesinde yaralanma oluşan Hırvat stoperde ödem tespit edildi. Sağlık ekibi Vida’yı hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyor.

'a Denizlispor maçı öncesinde 'dan kötü haber geldi. maçında sakatlık geçiren Hırvat stoperin dün çekilen 'ı sonrasında ödem tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor ile oynan maçta sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Tecrübeli oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netleşecek ve ödemin geçmesi halinde Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.

  1. 17.6.2020
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