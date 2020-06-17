Vida korkuttu
Antalya maçında sağ uyluk iç adalesinde yaralanma oluşan Hırvat stoperde ödem tespit edildi. Sağlık ekibi Vida’yı hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyor.
Beşiktaş'a Denizlispor maçı öncesinde Domagoj Vida'dan kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Hırvat stoperin dün çekilen MR'ı sonrasında ödem tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor ile oynan maçta sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Tecrübeli oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netleşecek ve ödemin geçmesi halinde Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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