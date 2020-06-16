Anouar El Mhassani'den Beşiktaş'a transfer mesajı! "Taraftarlar bana gel diyor"
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Kara Kartal, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi gündemine almaya başlamıştı. Transfer girişimlerine devam eden siyah beyazlılara bu kez mesaj West Ham United'ın 19'luk yeteneğinden geldi. Anouar El Mhassani, yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarları bana gel diyor." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın U23 takımında forma giyen Anouar El Mhassani'den Beşiktaş'a transfer mesajı geldi.
19'luk Hollandalı, yaptığı konuşmada Beşiktaşlı taraftarların kendisine sürekli olarak mesaj yolladığını dile getirdi.
Anouar El Mhassani, Hollanda basınına konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda olduğu gibi, gelen tüm tekliflere açığım. Ayrıca Hollanda'ya dönmek de benim için bir opsiyon." dedi.
Beşiktaşlı taraftarların kendisine "Beşiktaş'a gel" dediği hatırlatıldığında genç yetenek gülümseyerek, "Sanırım bazı haberlerim Beşiktaş taraftar hesaplarında yayınlandı. Bu yüzden çok fazla yorum ve mesaj aldım. Ancak şimdiye dek kimse benimle temasa geçmedi." dedi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Haziran 2020 itibariyle Wes Ham United'daki sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Öte yandan Anouar El Mhassani, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 16:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anouar El Mhassani'den Beşiktaş'a transfer mesajı! "Taraftarlar bana gel diyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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