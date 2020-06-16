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16 Haziran 2020, Salı
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'den 'a mesajı! "Taraftarlar bana gel diyor"

Anouar El Mhassani'den Beşiktaş'a transfer mesajı! "Taraftarlar bana gel diyor"

'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Kara Kartal, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi gündemine almaya başlamıştı. Transfer girişimlerine devam eden siyah beyazlılara bu kez mesaj West Ham United'ın 19'luk yeteneğinden geldi. , yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarları bana gel diyor." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın U23 takımında forma giyen 'den 'a mesajı geldi.

19'luk Hollandalı, yaptığı konuşmada Beşiktaşlı taraftarların kendisine sürekli olarak mesaj yolladığını dile getirdi.

Anouar El Mhassani, Hollanda basınına konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda olduğu gibi, gelen tüm tekliflere açığım. Ayrıca Hollanda'ya dönmek de benim için bir opsiyon." dedi.

Beşiktaşlı taraftarların kendisine "Beşiktaş'a gel" dediği hatırlatıldığında genç yetenek gülümseyerek, "Sanırım bazı haberlerim Beşiktaş taraftar hesaplarında yayınlandı. Bu yüzden çok fazla yorum ve mesaj aldım. Ancak şimdiye dek kimse benimle temasa geçmedi." dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haziran 2020 itibariyle Wes Ham United'daki sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Öte yandan Anouar El Mhassani, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 16:23
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