İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı bugün oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ise Aleksic'ten ve Visca'dan geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
19 Haziran 2020 Cuma 23:03
Güncelleme: 20.06.2020 00:02
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Süper Lig'in 28. haftasında perde MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir mücadelesiyle açıldı.
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Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertli ekip 2-1 kazandı.
Başakşehir'in gollerini Danijel Aleksic ve Edin Visca kaydederken, Ankaragücü'nün tek golü Gerson Rodrigues'ten (P) geldi.