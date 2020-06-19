İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı bugün oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ise Aleksic'ten ve Visca'dan geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

19 Haziran 2020 Cuma 23:03 Güncelleme: 20.06.2020 00:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

Süper Lig'in 28. haftasında perde MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir mücadelesiyle açıldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

Başakşehir'in gollerini Danijel Aleksic ve Edin Visca kaydederken, Ankaragücü'nün tek golü Gerson Rodrigues'ten (P) geldi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

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