Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray maçı ile ilgili konuştu.
19 Haziran 2020 Cuma 23:55
Güncelleme: 19.06.2020 23:55
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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Genç hoca, "Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz dahar arttırdık." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un diğer açıklamaları şu şekilde: "Çok stresli bir karşılaşmaydı. Kazanmak istiyoruz, beraberlik hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Ankaragücü ise puan almak, yenmek için elinden geleni yaptı.
Çok dirençlilerdi, Mustafa hoca ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Erken geriye düştük, penaltı. Bu tür takımlara karşı, hızlı oyunculara sahip takımlara karşı 1-0'dan maçı çevirmek zordur ama baktığımızda maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık.
2. golü yiyip, 2-0 geriye de düşebilirdik. Devre arasında oyuncularıma sakin ve sabırlı olmalarını söyledim. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum.