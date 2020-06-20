Başakşehirli futbolculardan şampiyonluk sözleri! ''Bir hayalimiz var''

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü deplasmanında Gerson'un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Aleksic ve Visca ile karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen turuncu lacivertlilerde futbolcular Ankaragücü maçının ardından şampiyonluk açıklaması yaptı. İşte o sözler...
20 Haziran 2020 Cumartesi 00:13
Güncelleme: 20.06.2020 00:13
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Robinho: Bizim bir hayalimiz var, bu da şampiyon olmak. Şampiyonluğa giden yolda böyle önemli bir maçta, önemli bir galibiyette katkı verebildiğim için de çok mutluyum.
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Böyle devam etmemiz lazım. Önümüzde daha çok maçlar var, zor maçlar var ama bizim yapmamız gereken en iyisini yapmak ve iyi sonuçları sahadan çıkarmak.
Epureanu: Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Ankaragücü kuvvetli bir takım, ligde kalma mücadelesi veren bir takım. İlk yarıda yediğimiz golün dışında da birkaç pozisyon verdik. Bu pozisyonları vermeyebilirdik ama neticede iyi bir galibiyet aldık.
PENALTI YORUMU! Ankaragücü'nün kazandığı penaltı için görüşleri sorulan Epureanu, "Penaltıyı bir kez daha izlemem lazım. Maçın sıcaklığıyla iyi anlayamıyorsunuz. Net olarak konuşabilmek için görüntüyü tekrar görmem lazım." diye konuştu.
Şampiyonluk için dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli isim, "Şansımız var, önemli şansımız var. Şu anda ilk sıradayız. Geçen sezon 8 puan avantajımız olmasına rağmen şampiyonluğu kaybetmiştik. Bu sezon maç maç odaklanmamız lazım. BU ligde her takım birbirini yenebilecek kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.