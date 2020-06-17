İlkay Gündoğan'dan flaş transfer mesajı! "Süper Lig'e gelebilirim"

Premier Lig'de Liverpool ile puan farkının açılmasıyla alakalı konuşan Gündoğan, "Aslında çok gereksiz yerlerde puan kaybettik. Hele garanti kazanmamız gereken maçlarda puan kaybetmek bizim için hiç iyi olmadı. Tabii ki Liverpool deplasmanı olsun, United deplasmanı olsun bazı maçları kaybedebilirsiniz. Hiç kimse bir şey diyemez."