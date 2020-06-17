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İlkay Gündoğan'dan flaş transfer mesajı! "Süper Lig'e gelebilirim"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili açıklamalar yaparken, Süper Lig'e flaş bir transfer mesajında bulundu. | Son dakika haberleri
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:54
Güncelleme: 17.06.2020 19:54
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İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu.
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Premier Lig'de Liverpool ile puan farkının açılmasıyla alakalı konuşan Gündoğan, "Aslında çok gereksiz yerlerde puan kaybettik. Hele garanti kazanmamız gereken maçlarda puan kaybetmek bizim için hiç iyi olmadı. Tabii ki Liverpool deplasmanı olsun, United deplasmanı olsun bazı maçları kaybedebilirsiniz. Hiç kimse bir şey diyemez."
"Ama bazı rakiplere karşı puan kaybetmek bizi üzdü. Bunu çoğunlukla pozitif enerjiye çeviremedik. Ve işler aleyhimize gitmeye başladı. Açıkçası çok gereksiz yerlerde puan kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.
"EN İYİ ANLAŞTIĞIM İSİMLER..."
Takımda en iyi anlaştığı oyuncular konusunda ise Gündoğan, "En fazla gördüğüm Leroy. Ama Alex Zinchenko'yu görüyorum arada sırada. Diğer oyuncular daha çok şehrin dışındaki yaşadıkları ve aileleri olduğundan onları futbol dışında pek fazla görmüyorum aslında."
"Ama çok iyi anlaştığım arkadaşlarım var. Mesela Raheem (Sterling) olsun, Gabriel Jesus olsun, belki hemen yanımda oturdukları için iyi anlaştığım arkadaşlar. David Silva da bizimle aynı binada oturuyor." ifadelerini kullandı.