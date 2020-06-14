İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 27. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK, kendi evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

14 Haziran 2020 Pazar 23:13 Güncelleme: 15.06.2020 00:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 27. hafta

Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla sürdü. Günün açılış mücadelesinde Gençlerbirliği, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 27. hafta

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 27. hafta

Günün kapanış maçında ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 27. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 27. hafta

18- Kayserispor 22 PUAN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA