İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK, kendi evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...