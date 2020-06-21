Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig'de oynayan yıldız isme yönelmişti. İskoç futbolcunun takımının teknik direktörü, müjdeli haberi duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

21 Haziran 2020 Pazar 14:46 Güncelleme: 21.06.2020 14:51
Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Alacağı 3 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Takıma gelecek ve gidecek isimleri belirleyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Fatih Terim ve taraftarın gözbebeği Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması adına yapılan girişimlerin çıkmaza girmesi nedeniyle sol kanat takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ryan Fraser, Bournemouth ile yeni sözleşme imzalamadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA