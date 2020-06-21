Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig'de oynayan yıldız isme yönelmişti. İskoç futbolcunun takımının teknik direktörü, müjdeli haberi duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri