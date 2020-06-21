Galatasaray'a müjde! Yıldız oyuncu takımına veda etti
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig'de oynayan yıldız isme yönelmişti. İskoç futbolcunun takımının teknik direktörü, müjdeli haberi duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
21 Haziran 2020 Pazar 14:46
Güncelleme: 21.06.2020 14:51
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Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı.
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Alacağı 3 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Takıma gelecek ve gidecek isimleri belirleyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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