Galatasaray'da tehlike çanları! Tersine döndü...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yaşanan Çaykur Rizespor mağlubiyetinin yanında Muslera ve Andone'nin sezonu kapatması haberinin alınması sonrası moraller bir hayli bozuk. Bu hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar puan kaybı yaşamak istemezken, hesaplar galibiyet üzerine kurulu. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
21 Haziran 2020 Pazar 12:42
Güncelleme: 21.06.2020 12:54
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Süper Lig'e verilen uzun süreli aranın ardından Galatasaray, Rizespor maçı ile lige geri dönmüştü.
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Sarı-kırmızılılar, aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yanında takımın vazgeçilmezleri arasında olan Muslera'nın yanı sıra, Florin Andone'yi de yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarmak zorunda kalmış ve iki oyuncunun da uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.
Hal böyle olunca, morallerin bozulduğu camiada, alınan bu mağlubiyetle şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşılmıştı.
Kalan 7 haftalık periyotta kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, çalışmalarını bu yönde sürdürürken, istatistik anlamında pek de umut vermiyor.
Son iki sezonda özellikle ikinci yarıdaki başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, bu sezon ise beklentilerin biraz uzağında kaldı.