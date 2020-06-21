Galatasaray'da tehlike çanları! Tersine döndü...

Sarı-kırmızılılar, aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yanında takımın vazgeçilmezleri arasında olan Muslera'nın yanı sıra, Florin Andone'yi de yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarmak zorunda kalmış ve iki oyuncunun da uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.