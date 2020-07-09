Aston Villa 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United deplasmanda Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek rakibinin ligde kalma şansını zora soktu.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United deplasmanda Aston Villa'yı 3-0 ile geçti. Aston Villa ligin sonuna yaklaşırken kümede kalma mücadelesinde önemli bir yara aldı.
Manchester United'ın golleri 27'de penaltıdan Bruno Fernandes'den, 45'te Greenwood ve 58. dakikada Pogba'nın ayağından geldi.
Manchester United bu galibiyetle puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Aston Villa ise 27 puanla 19. sırada kaldı ve ligde kalma şansını zora soktu.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 00:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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