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09 Temmuz 2020, Perşembe
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0-3 | MAÇ SONUCU

Aston Villa 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında deplasmanda 'yı 3-0 mağlup ederek rakibinin ligde kalma şansını zora soktu.

'in 34. haftasında deplasmanda 'yı 3-0 ile geçti. Aston Villa ligin sonuna yaklaşırken kümede kalma mücadelesinde önemli bir yara aldı.

Manchester United'ın golleri 27'de penaltıdan Bruno Fernandes'den, 45'te Greenwood ve 58. dakikada Pogba'nın ayağından geldi.

Manchester United bu galibiyetle puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Aston Villa ise 27 puanla 19. sırada kaldı ve ligde kalma şansını zora soktu.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 00:12
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