Everton 1-1 Southampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, evinde Southampton'ı ağırladı.Southampton'ın penaltı atışını kaçırdığı maç beraberlikle sonuçlandı. Everton ile Southamton 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında puanlar paylaşıldı. J. Ward-Prowse karşılaşmanın 28. dakikasında Southampton adına penaltı kaçırdı. 31. dakikada Ings sahneye çıktı Southamton'ı 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Everton Ricarlison'un attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 22:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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