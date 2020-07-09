Everton 1-1 Southampton | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Ricarlison'un golü beraberliği getirdi!

1-1 | MAÇ SONUCU

Everton 1-1 Southampton | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında , evinde 'ı ağırladı.Southampton'ın penaltı atışını kaçırdığı maç beraberlikle sonuçlandı. Everton ile Southamton 1-1 berabere kaldı.

'in 34. haftasında orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında puanlar paylaşıldı. J. Ward-Prowse karşılaşmanın 28. dakikasında adına penaltı kaçırdı. 31. dakikada Ings sahneye çıktı Southamton'ı 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Ricarlison'un attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 22:08
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