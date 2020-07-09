Bournemouth 0-0 Tottenham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth, evinde Tottenham Hotspur'u ağırladı. Müsabakada heyecan seviyesi üst seviyedeydi. Bournemouth'un attığı iki gol VAR ile iptal edildi. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Bournemouth mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında 31. dakikada Sissoko ve J. Lerma karşılıklı sarı kart gördü. İlk yarı maç golsüz tamamlandı. Bournemouth'un attığı iki gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Bournemouth 18. sırada 28 puanla tehlike bölgesinde yer alıyor.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 22:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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