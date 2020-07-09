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09 Temmuz 2020, Perşembe
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0-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

Bournemouth 0-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında , evinde 'u ağırladı. Müsabakada heyecan seviyesi üst seviyedeydi. Bournemouth'un attığı iki gol VAR ile iptal edildi. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında 31. dakikada Sissoko ve J. Lerma karşılıklı sarı kart gördü. İlk yarı maç golsüz tamamlandı. Bournemouth'un attığı iki gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Bournemouth 18. sırada 28 puanla tehlike bölgesinde yer alıyor.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 22:18
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