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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool deplasmanda zorlanmadı!

1-3 | MAÇ SONUCU

Brighton 1-3 Liverpool | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluğu garantileyen , 34. hafta mücadelesinde konuk oldupu & 'ı Salah (2) ve Henderson'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Kırmızılar bu sonuçla puanını 92'ye çıkardı.

'in 34. haftasında , deplasmanda Brgihton & 'ı 3-1 mağlup etti.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen Kırmızıların galibiyet gollerini Salah (2) ve Henderson kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 92'ye çıkarırken, 15. sıradaki 36 puanda kaldı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 01:59
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