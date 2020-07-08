İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Liverpool, 34. hafta mücadelesinde konuk oldupu Brighton & Hove Albion'ı Salah (2) ve Henderson'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Kırmızılar bu sonuçla puanını 92'ye çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Brgihton & Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.
Şampiyonluğu daha önce garantileyen Kırmızıların galibiyet gollerini Salah (2) ve Henderson kaydetti.
Liverpool bu sonuçla puanını 92'ye çıkarırken, 15. sıradaki Brighton 36 puanda kaldı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 01:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton 1-3 Liverpool | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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