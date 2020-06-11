Dele Alli corona paylaşımı nedeniyle 1 maç ceza aldı!
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli, corona virüsü salgınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle 1 maç men cezası aldı. İngiliz milli futbolcu, takımının 19 Haziran'da oynayacağı Manchester United karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle bir maç men cezası verildi.
İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Tottenham'da forma giyen Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.
Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve corona virüsüne ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.
Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi.
Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip corona virüsüyle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.
- 11.06.2020
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