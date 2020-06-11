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11 Haziran 2020, Perşembe
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corona paylaşımı nedeniyle 1 maç ceza aldı!

Dele Alli corona paylaşımı nedeniyle 1 maç ceza aldı!

ekibi Tottenham'da forma giyen , corona virüsü salgınına ilişkin hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle 1 maç men cezası aldı. İngiliz milli futbolcu, takımının 'da oynayacağı karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ekibi Tottenham'da forma giyen 'ye, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle bir maç men cezası verildi.

yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Tottenham'da forma giyen Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Tottenham ile arasında 'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve corona virüsüne ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.

Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi.

Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip corona virüsüyle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.

  1. 11.06.2020
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