İngiltere Premier Lig'de bir kişide corona virüsüne rastlandı
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde bir pozitif sonuca rastlandığı belirtildi. Championship'te ise 6 kişide corona virüsü tespit edildiği ifade edildi.
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde bir pozitif sonuca rastlandığı belirtildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 8-9 Haziran'da bin 213 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve bir kişide corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde, oyunculara ve kulüp çalışanlarına kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde 13 kişide corona virüsü tespit edilmişti.
CHAMPIONSHIP'TE 6 POZİTİF VAKA!
Öte yandan İngiltere Championship'te ise 6 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamaya göre, 7-9 Haziran tarihlerinde Championship'te mücadele eden 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına bin 192 testin yapılırken, testler sonucu 4 kulüpten 6 kişide corona virüsüne rastlandığı ifade edildi.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 22:16
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