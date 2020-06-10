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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Everton futbolcu maaşlarında ertelemeye gitti!

Everton futbolcu maaşlarında ertelemeye gitti!

Milli futbolcu 'un da formasını giydiği ekiplerinden Everton'da, corona virüsü salgını sonrası futbolcu maaşlarında gelecek 3 ay boyunca yüzde 50'ye varan erteleme yapılacağı ifade edildi.

Everton Üst Yöneticisi (CEO) Denise Barrett-Baxendale, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, teknik direktör ve ekibinin mart ayı maaşlarında yüzde 30 oranında kesinti yaptığını belirtti.

Futbolcuların da kulüp personeline destek için adım attığını kaydeden Baxendale, "A takım oyuncuları gelecek 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 50'ye varan erteleme yapılmasını gönüllü olarak kabul etti" ifadesini kullandı.

Salgının getirdiği ekonomik sorunları hafifletmeye çalıştıklarını aktaran kulüp CEO'su, futbolculara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Baxendale, bazı taraftarların bilet ve kombine ücretlerinin iadesinden vazgeçerek bu yolla kulübe 400 bin sterline yakın bağış yaptığını sözlerine ekledi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor.

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  1. 10.06.2020
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