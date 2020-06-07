İngiltere Championship'te iki kişide corona virüsü tespit edildi
İngiltere Championship'te aralarında futbolcular ve kulüp çalışanlarının yer aldığı toplam 1179 kişiye corona virüsü testi yapılırken 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
ngiltere Championship'te iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada, 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten bin 179 kişinin Covid-19 testinden geçirildiği duyuruldu.
Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide corona virüsüne rastlandığı ifade edildi.
EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
Öte yandan üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide Covid-19 tespit edildiği kaydedildi.
- 07.06.2020
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