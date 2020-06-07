Arsenal gözlemcilerinin işine son veriyor!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in, corona virüsü pandemisinin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle bazı gözlemcilerinin işine son vereceği öğrenildi. Londra kulübünde daha önce de teknik direktör Mikel Arteta ve futbolcuların maaşlarında kesintiye gidilmişti.
Corona virüsü pandemisi futbol dünyasını da ekonomik anlamda olumsuz etkilerken, birçok dev kulüp bu durum karşısında çeşitli tasarruf planlarını devreye sokmaya devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'de corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerden olan Arsenal ise tasarruf sağlamak amacıyla bazı gözlemcilerinin işine son verme kararı aldı.
YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARLA AYRILIK
İngiltere'deki bazı scoutları ile daha önce yollarını ayıran Londra kulübü, yurt dışında görev alan gözlemcilerini da kapının önüne koyacak. Arsenal yönetimi, hafta içi gönderdiği mektupla işten çıkarma kararını çalışanlarına iletti.
Arsenal'de daha önce de teknik direktör Mikel Arteta başta olmak üzere birçok futbolcunun maaşlarında kesintiye gitmişti.
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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