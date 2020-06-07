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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig İngiliz devinden flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

gözlemcilerinin işine son veriyor!

Arsenal gözlemcilerinin işine son veriyor!

ekibi 'in, corona virüsü pandemisinin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle bazı gözlemcilerinin işine son vereceği öğrenildi. kulübünde daha önce de ve futbolcuların maaşlarında kesintiye gidilmişti.

Corona virüsü pandemisi futbol dünyasını da ekonomik anlamda olumsuz etkilerken, birçok dev kulüp bu durum karşısında çeşitli tasarruf planlarını devreye sokmaya devam ediyor.

'de corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerden olan ise tasarruf sağlamak amacıyla bazı gözlemcilerinin işine son verme kararı aldı.

YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARLA AYRILIK
İngiltere'deki bazı scoutları ile daha önce yollarını ayıran kulübü, yurt dışında görev alan gözlemcilerini da kapının önüne koyacak. Arsenal yönetimi, hafta içi gönderdiği mektupla işten çıkarma kararını çalışanlarına iletti.

Arsenal'de daha önce de başta olmak üzere birçok futbolcunun maaşlarında kesintiye gitmişti.

  1. 07.06.2020
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