Arsenal gözlemcilerinin işine son veriyor!

Corona virüsü pandemisi futbol dünyasını da ekonomik anlamda olumsuz etkilerken, birçok dev kulüp bu durum karşısında çeşitli tasarruf planlarını devreye sokmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerden olan Arsenal ise tasarruf sağlamak amacıyla bazı gözlemcilerinin işine son verme kararı aldı.

YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARLA AYRILIK

İngiltere'deki bazı scoutları ile daha önce yollarını ayıran Londra kulübü, yurt dışında görev alan gözlemcilerini da kapının önüne koyacak. Arsenal yönetimi, hafta içi gönderdiği mektupla işten çıkarma kararını çalışanlarına iletti.

Arsenal'de daha önce de teknik direktör Mikel Arteta başta olmak üzere birçok futbolcunun maaşlarında kesintiye gitmişti.