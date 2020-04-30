Ted Smith sosyal medya yorumları nedeniyle futbolu bıraktı! Mourinho'nun listesindeydi
Son dakika haberleri... 24 yaşındaki İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan kötü yorumlara dayanamayıp futbolu bırakma kararı aldı. Genç yıldız Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde bulunuyordu. Peki, Ted Smith kimdir? İşte detaylar...
İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlara psikolojisinin daha fazla dayanmadığını söyleyerek henüz 24 yaşındayken futbol kariyerini noktaladı. Smith konuyla ilgili, "Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Bu soruyu kendime defalarca sordum ve futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir. Umarım söylediklerim başkalarının hayatının futboldan daha değerli olduğu fark etmelerine yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.
Smith, yorumları okumadan duramadığını ve psikolog yardımının bile işe yaramadığını söyledi.
Genç kaleci son olarak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra 18 ay boyunca forma giyememiş ve Temmuz 2019 itibarıyla Southend United'tan ayrılarak yeni kulüp aramaya başlamıştı.
Smith, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giymişti.
MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ
Son olarak İngiltere 1. Ligi'nde buluanan Southend United forması giyen genç kaleci, bir dönem Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer almıştı.
TED SMITH KİMDİR?
18 Ocak 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen genç kaleci Southend United forması giyiyordu. Smith, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giymişti. Performansı herkesin dikkatini çeken genç kaleci Mourinho'nun da listesinde yer alıyordu. Son olarak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra 18 ay boyunca forma giyemedi. Temmuz 2019 itibarıyla Southend United'tan ayrıldı ve yeni kulüp aramaya başladı.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 14:18
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ted Smith sosyal medya yorumları nedeniyle futbolu bıraktı! Mourinho'nun listesindeydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.