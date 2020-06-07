Liverpool'dan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili flaş açıklama! "Gerekirse..."
İngiltere Premier Lig'de açık ara farklı lider duruma bulunan Liverpool ilk 29 hafta sonunda en yakın rakibine 25 puan fark atmış durumda. Kırmızıların başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp şampiyonluk kutlamaları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, şampiyon olmaları halinde taraftarın da katılacağı kutlamaları gerekirse 2021 yılında yapabileceklerini söyledi.
Alman basınından Sky'a konuşan Klopp, sezonu şampiyon tamamlamaları durumunda nasıl bir kutlama yapacaklarıyla ilgili, "Belki hayalimizdeki kutlamalar olmayacak. Bunun tamamen farkındayım. Stadyumda tek başına eğlenip, sonra araçla eve gitmek pek hoş olmayacak. Ancak bu durumu değiştirmenin bir yolu var." ifadelerini kullandı.
Liverpool'un görkemli bir şampiyonluk kutlaması yapacağının garantisini veren Alman teknik adam, "Gün gelecek her şey normale dönecek. Belki birisi aşıyı bulacak, belki salgın sorunu sona erecek, belki enfeksiyon oranı sıfıra inecek. O gün, eninde sonunda gelecek. İşte o zaman dilediğimiz gibi bir kutlama yapacağız. Kutlama günü, bu sezon veya gelecek sezon olabilir. Gelecek yıl bile olsa biz caddelere çıkacağız ve şampiyonluğu kutlayacağız. Bizi kim durdurabilir? Elimizde bir kupa olacak, otobüsün üzerinde şehre ineceğiz. İnsanlar, şampiyonluğun üzerinden uzun bir süre geçme ihtimali olduğu için bizi çılgın olarak görebilir. Ancak gerçekten bunu hiç umursamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından 17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de rakiplerinin açık ara önünde 82 puanla lider konumda bulunan Liverpool, ilk maçında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. İngiltere temsilcisi, ligin kalan haftalarında iki galibiyet daha alması halinde şampiyonluğu garantileyecek.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Liverpool'dan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili flaş açıklama! "Gerekirse..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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