İngiltere Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle İngiltere Premier Lig'e de ara verilmişti. 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig öncesi 195 kişiye corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Covid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.
17 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLIYOR
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.
- 06.06.2020
- İngiltere Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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