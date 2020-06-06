Klopp'tan Werner ve Havertz yorumu! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Klopp'tan Werner ve Havertz yorumu!

Klopp'tan Werner ve Havertz yorumu!

Klopp'tan Werner ve Havertz yorumu!

, ile anlaştığı öne sürülen Leipzig'in yıldız golcüsü ve 'in dikkat çeken genç futbolcusu hakkında açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, vatandaşları için, "Timo Werner ve Kai Havertz harika oyuncular. Transferleri için doğru zaman, fırsat... Her şey bir araya gelebilmeli" dedi.

, kendi takımıyla isimleri anılan ve hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"

Her iki ismin de kaliteli futbolcular olduğunu söyleyen Klopp, "Bu gezegende çok iyi futbolcular var. Timo Werner ve Kai Havertz harika oyuncular. Transferleri için doğru zaman, fırsat... Her şey bir araya gelebilmeli. Yakın zamana kadar bu sezon için yeniden oynayabileceğimizi bile bilmiyorduk. Her şey çok hızlı değişiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ta transferin en çok konuşulan isimlerinden olan ve ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Timo Werner bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 31 gol atıp, 12 de asist yaparak dikkat çekti.

Leverkusen'in 21 yaşındaki yeteneği Kai Havertz de 38 maçta 15 gol, 8 asistle patlama yaptı.

  1. 07.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Klopp'tan Werner ve Havertz yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA