Klopp'tan Werner ve Havertz yorumu!
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Chelsea ile anlaştığı öne sürülen Leipzig'in yıldız golcüsü Timo Werner ve Bayer Leverkusen'in dikkat çeken genç futbolcusu Kai Havertz hakkında açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, vatandaşları için, "Timo Werner ve Kai Havertz harika oyuncular. Transferleri için doğru zaman, fırsat... Her şey bir araya gelebilmeli" dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kendi takımıyla isimleri anılan Timo Werner ve Kai Havertz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"
Her iki ismin de kaliteli futbolcular olduğunu söyleyen Klopp, "Bu gezegende çok iyi futbolcular var. Timo Werner ve Kai Havertz harika oyuncular. Transferleri için doğru zaman, fırsat... Her şey bir araya gelebilmeli. Yakın zamana kadar bu sezon için yeniden oynayabileceğimizi bile bilmiyorduk. Her şey çok hızlı değişiyor" ifadelerini kullandı.
Avrupa'ta transferin en çok konuşulan isimlerinden olan ve Chelsea ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Timo Werner bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 31 gol atıp, 12 de asist yaparak dikkat çekti.
Leverkusen'in 21 yaşındaki yeteneği Kai Havertz de 38 maçta 15 gol, 8 asistle patlama yaptı.
- 07.06.2020
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