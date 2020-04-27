İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! 3 kulüp...
İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kapattıkları antrenman tesislerini yeniden açtığı belirtildi. Arsenal'de ilk olarak Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka'nın tesislere giderek bireysel antrenman yaptıkları kaydedildi.
Corona virüsü salgını sonrası ara verilen İngiltere Premier Ligi'nin yeniden başlaması planlanırken, takımlar da antrenman tesislerini yavaş yavaş açmaya başladı. Premier Lig'de Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion tesislerini yeniden açarken, futbolcular da bireysel idmanlara start verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenallı oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.
Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.
İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.
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