İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! 3 kulüp...

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen İngiltere Premier Ligi'nin yeniden başlaması planlanırken, takımlar da antrenman tesislerini yavaş yavaş açmaya başladı. Premier Lig'de Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion tesislerini yeniden açarken, futbolcular da bireysel idmanlara start verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenallı oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.

Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.

İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.