İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! 3 kulüp... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig'de flaş gelişme! 3 kulüp...

'de flaş gelişme! 3 kulüp...

İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! 3 kulüp...

ekipleri , ve Brighton & 'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kapattıkları antrenman tesislerini yeniden açtığı belirtildi. Arsenal'de ilk olarak , , ve 'nın tesislere giderek bireysel antrenman yaptıkları kaydedildi.

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen Premier Ligi'nin yeniden başlaması planlanırken, takımlar da antrenman tesislerini yavaş yavaş açmaya başladı. 'de , ve Brighton & tesislerini yeniden açarken, futbolcular da bireysel idmanlara start verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenallı oyuncular , , ve kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.

Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.

İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.


  1. 27.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! 3 kulüp... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA