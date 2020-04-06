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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Yıldız futbolcudan sağlık çalışanlarına ilginç jest!

Newcastle Unitedlı sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

Newcastle Unitedlı Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

ekibi 'da forma giyen , İngiltere'deki 'nde çalışan sağlık personelleri için yüzlerce pizza sipariş etti. İngiliz milli oyuncu geçen hafta da aynı hastaneye 19 bin sterlinlik bağışta bulunmuştu.

İngiltere 'de forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.

  1. 06.04.2020
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