Newcastle Unitedlı Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Danny Rose, İngiltere'deki North Middlesex Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri için yüzlerce pizza sipariş etti. İngiliz milli oyuncu geçen hafta da aynı hastaneye 19 bin sterlinlik bağışta bulunmuştu.
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.
North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.
29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.
- 06.04.2020
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newcastle Unitedlı Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.