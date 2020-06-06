Yıldız yağmuru! Sezon sonu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

Lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok yıldız futbolcu için girişimde bulunmuştu. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen ezeli rakipler kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle görüşme gerçekleştirmişti. İstanbul ekiplerinde gündeme gelen yıldız futbolcular için de karar verildi. İşte son gelişmeler...
6 Haziran 2020 Cumartesi 23:02
Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti.

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Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

Gelecek sezon kadrolarını kurmak için girişimlerine devam eden ezeli rakipler yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızlarını da listesine almıştı.

Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

İstanbul ekiplerinin transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edilen Pedro ve Willian için İngiliz ekibi de kararını verdi.

Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

CHELSEA'DE AYRILIK RÜZGARI

Transferde hareketli bir gündemi olan Chelsea'nin gelecek sezon Hakim Ziyech'in yanı sıra Timo Werner'i kadroya katacağı tahmin ediliyor. Büyük bir yatırım yapan Londra ekibinde ayrılıklar da peşi sıra gelecek.

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