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Yıldız yağmuru! Sezon sonu...

Lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok yıldız futbolcu için girişimde bulunmuştu. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen ezeli rakipler kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle görüşme gerçekleştirmişti. İstanbul ekiplerinde gündeme gelen yıldız futbolcular için de karar verildi. İşte son gelişmeler...

6 Haziran 2020 Cumartesi 23:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





