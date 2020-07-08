West Ham United 0-1 Burnley | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United, evinde Burnley'i konuk etti. Burnley karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 49'a yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta maçında West Ham United, evinde Burnley ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 38. dakikasında J. Rodriguez durumu 1-0'a getirdi. İlk yarı ve maç bu skorla tamamlandı. Burnley bu galibiyetle puanını 49'a getirdi. West Ham United ise ateş hattında yarışa devam edecek.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 22:18
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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