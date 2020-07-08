West Ham United 0-1 Burnley | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Burnley West Ham United'ı tek golle yıktı!

0-1 | MAÇ SONUCU

West Ham United 0-1 Burnley | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında , evinde 'i konuk etti. Burnley karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 49'a yükseltti.

'de 34. hafta maçında , evinde ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 38. dakikasında J. Rodriguez durumu 1-0'a getirdi. İlk yarı ve maç bu skorla tamamlandı. Burnley bu galibiyetle puanını 49'a getirdi. West Ham United ise ateş hattında yarışa devam edecek.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 22:18
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