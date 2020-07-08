Sheffield United 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede tek gol sesi 90+3'te J. Egan'ın ayağından geldi. Bu gol ile birlikte Sheffield United maçı 1-0 kazandı. Sheffield United puanını 51'e yükseltti ve ligde 7. sırada yer alıyor.