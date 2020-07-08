Sheffield United 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield United kritik galibiyeti tek golle aldı!

1-0 | MAÇ SONUCU

Sheffield United 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Son anlara kadar gol sesi çıkmayan mücadeleden Sheffield United 1-0 galip ayrıldı.

'de ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede tek gol sesi 90+3'te J. Egan'ın ayağından geldi. Bu gol ile birlikte Sheffield United maçı 1-0 kazandı. Sheffield United puanını 51'e yükseltti ve ligde 7. sırada yer alıyor.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 22:08
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