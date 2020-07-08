Sheffield United 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Sheffield United, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Son anlara kadar gol sesi çıkmayan mücadeleden Sheffield United 1-0 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede tek gol sesi 90+3'te J. Egan'ın ayağından geldi. Bu gol ile birlikte Sheffield United maçı 1-0 kazandı. Sheffield United puanını 51'e yükseltti ve ligde 7. sırada yer alıyor.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 22:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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