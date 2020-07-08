Manchester City 5-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City evinde Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City sahasında Newcastle United'ı 5-0'lık skorla devirdi.
Manchester City'nin golleri Gabirel Jesus, Riyad Mahrez, Fernandez(k.k), David Silva ve Sterling'in ayağından geldi.
Manchester City, puanını 69 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 43 puan ile 12. sırada kaldı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 22:07
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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