Manchester City 5-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City sahasında Newcastle United'ı 5-0'lık skorla devirdi.

Manchester City'nin golleri Gabirel Jesus, Riyad Mahrez, Fernandez(k.k), David Silva ve Sterling'in ayağından geldi.



Manchester City, puanını 69 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 43 puan ile 12. sırada kaldı.



