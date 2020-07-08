Manchester City 5-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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5-0 | MAÇ SONUCU

Manchester City 5-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında evinde 'ı 5-0 mağlup etti.

'in 34. haftasında sahasında 'ı 5-0'lık skorla devirdi.

Manchester City'nin golleri Gabirel Jesus, Riyad Mahrez, Fernandez(k.k), ve Sterling'in ayağından geldi.

Manchester City, puanını 69 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 43 puan ile 12. sırada kaldı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 22:07
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