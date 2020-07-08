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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Tribünde taraftar kovalayan 'in cezası belli oldu

Tribünde taraftar kovalayan Eric Dier'in cezası belli oldu

, ile oynadıkları maçın ardından tribüne çıkarak kendisine küfrettiği gerekçesiyle taraftarı kovalayan 'e 4 maç ceza verdi.

(The FA), tribüne çıkarak taraftar kovalayan Tottenhamlı futbolcu 'e 4 maçtan men ve para cezası verdi.

Mart ayında oynadıkları ve 'ye elendikleri 5. tur mücadelesinin ardından, küfür ettiği gerekçesiyle kardeşinin de bulunduğu tribüne çıkarak bir taraftarı kovalamaya başlayan Dier, yapılan inceleme sonrasında 4 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Teknik direktör , maçtan sonra futbolcusuna sahip çıkarak, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, takımının Bournemouth, Arsenal, Newcastle United ve Leicester City maçlarında forma giyemeyecek.

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  1. 08.07.2020
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