Watford 2-1 Norwich City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Watford sahasında düşme hattındaki Norwich City'i konuk etti. Watford karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.Norwich City bu skorun ardından durumunu oldukça zora soktu.
İngiltere Premier Lig'de Watford, sahasında son sırada yer alan Norwich City'i konuk etti. Emiliano Buendia, 4. dakikada Norwich City'i öne geçiren golü kaydetti. C. Dawson 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla bitti. 55. dakikada Wellbeck'in attığı golle Watford 2-1 galip geldi.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 22:16
- İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
- Altay Bayındır kurtardı sosyal medya coştu! "Fenerbahçe sensin"
- Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"
- Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi
- Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 2 yıldızla özel görüşme
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Watford 2-1 Norwich City | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.