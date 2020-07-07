Watford 2-1 Norwich City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Watford, sahasında son sırada yer alan Norwich City'i konuk etti. Emiliano Buendia, 4. dakikada Norwich City'i öne geçiren golü kaydetti. C. Dawson 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla bitti. 55. dakikada Wellbeck'in attığı golle Watford 2-1 galip geldi.