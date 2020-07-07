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07 Temmuz 2020, Salı
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2-1 | MAÇ SONUCU

Watford 2-1 Norwich City | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında sahasında düşme hattındaki 'i konuk etti. Watford karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.Norwich City bu skorun ardından durumunu oldukça zora soktu.

'de , sahasında son sırada yer alan 'i konuk etti. Emiliano Buendia, 4. dakikada Norwich City'i öne geçiren golü kaydetti. C. Dawson 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla bitti. 55. dakikada Wellbeck'in attığı golle Watford 2-1 galip geldi.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 22:16
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