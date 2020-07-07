Crystal Palace 2-3 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Crystal Palace evinde Chelsea'yi ağırladı. Tam 5 gole sahne olan mücadelede Chelsea 3 puanı kazandı. Chelsea. Crystal Palace deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, 6. dakikada Oliver Giroud ile öne geçti. Pulisic 27. dakikada durumu 2-0 yaptı. Crystal Palace, yıldız futbolcusu Zaha'nın 34. dakikada attığı gol ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu skorla bitti. T. Abraham 71. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Golden 1 dakika sonra Benteke skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabaka Chelsea'nin 3-2 üstünlüğü ile bitti.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 22:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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