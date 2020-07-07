Crystal Palace 2-3 Chelsea | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Müthiş maçta kazanan Chelsea!

2-3 | MAÇ SONUCU

Crystal Palace 2-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında evinde 'yi ağırladı. Tam 5 gole sahne olan mücadelede Chelsea 3 puanı kazandı. Chelsea. Crystal Palace deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

'de , sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki 'yi konuk etti. Chelsea, 6. dakikada Oliver Giroud ile öne geçti. Pulisic 27. dakikada durumu 2-0 yaptı. Crystal Palace, yıldız futbolcusu Zaha'nın 34. dakikada attığı gol ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu skorla bitti. T. Abraham 71. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Golden 1 dakika sonra Benteke skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabaka Chelsea'nin 3-2 üstünlüğü ile bitti.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 22:12
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