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07 Temmuz 2020, Salı
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şaşkın

Pep Guardiola şaşkın

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan M.City'de moraller altüst... T

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan M.City'de moraller altüst... Takımın hocası , aldıkları mağlubiyetleri anlamakta zorlandığını belirtip, "Çok sayıda gol fırsatı yakalıyoruz. Bizden az gol yiyen birkaç takımdan çok fazla maç kaybettik. Daha çok gol atıp, daha az gol yemeliyiz" dedi.
  1. 7.7.2020
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